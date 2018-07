Corinthians anuncia a contratação do volante Douglas

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Douglas, de 21 anos, que teve parte de seus direitos econômicos comprados do Fluminense, seu clube formador.





Douglas assinou contrato com o Timão até julho de 2022. Nesta quarta, ele foi à Arena assistir à vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo.





O jogador é o 16º reforço do Corinthians para esta temporada e chega para suprir a saída de Maycon, negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No Timão, ele brigará por vaga com Renê Júnior, hoje dono da posição. Em vídeo divulgado pelo Corinthians, o jogador mandou um recado à Fiel:





– Fala, fiel torcida, tá chegando aqui o Douglas, mais um guerreiro para ajudar meus companheiros. Cheguei para somar. Pode ter certeza que raça não vai faltar. Tá chegando mais um louco pro bando de loucos. Vamos com tudo em busca de títulos.





O volante começou seus exames médicos na segunda-feira e terminou os procedimentos nesta terça, sendo aprovado. No Flu, ele teve problemas para ter sequência devido a uma artrite reativa (dores nas articulações) que o abateu no ano passado e nesta temporada.





Antes do recesso da Copa, o volante atuou como titular de Abel Braga. Ele tem apenas 15 jogos no ano.





O Fluminense se interessou pela venda por estar em situação financeira delicada. O volante tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2019 e, de acordo com o balanço financeiro de 2017, o clube possui 63% dos direitos econômicos do volante.





