Cristiano Ronaldo aceita oferta e deve trocar Real Madrid pela Juventus, diz jornal

(Foto: REUTERS / Tatyana Makeyeva)









Cristiano Ronaldo não deve mais jogar pelo Real Madrid. Depois de reunião entre o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, e o agente do jogador, Jorge Mendes, em Madri, ficou acertado que os espanhóis irão aceitar a proposta da Juventus de € 100 milhões (R$ 456 milhões). O jornal português “Record” diz que o acordo foi firmado até 2022, com salário de € 30 milhões (R$ 137 milhões.





A emissora italiana Sportmediaset foi além e garantiu que o objetivo da Juventus é apresentar Cristiano Ronaldo no próximo sábado. Os dirigentes italianos estão muito confiantes que o negócio será fechado nas próximas horas e querem levar o craque até o estádio do time para fazer a festa junto aos torcedores.





Ainda de acordo com a emissora, os principais dirigentes da Juventus, entre eles o diretor esportivo Giuseppe Marotta, vão embarcar para Madri. Na capital espanhola, vão sacramentar o acordo com o clube galáctico por Cristiano Ronaldo.





Seguindo na Itália, Luciano Moggi, ex-CEO da Juventus, garantiu que a negociação do clube para contratar Cristiano Ronaldo está fechada. Em entrevista à emissora italiana Tele7Gold, Moggi deixou claro que conversou com pessoas importantes do clube.





- Na minha opinião, ele já assinou e passou por exames médicos com a Juventus em Munique. Isso é o que eu acho depois de conversar com pessoas importantes - afirmou.





Na Itália, a expectativa pela chegada de Cristiano Ronaldo é enorme. Uma conta no Twitter de seguidores da Juventus informa que vários torcedores já buscam camisa com o nome e o número do craque, e fotos circulam pela internet. Veja abaixo.





Segundo a imprensa italiana, cujos principais jornais destacaram a negociação (confira abaixo), o "plano" para a contratação de Cristiano Ronaldo partiu de uma conversa entre o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e o técnico Massimiliano Allegri no início do ano. A decisão de partir para uma oferta ao craque aconteceu quando os italianos tiveram conhecimento do afastamento de Ronaldo do presidente do Real, Florentino Pérez.





De acordo com o site "Bleacher Report Football", o jornalista italiano Fabrizio Romano afirma que Cristiano Ronaldo avisou ao Real Madrid que gostaria de jogar pela Juventus na próxima temporada.





Globo Esporte