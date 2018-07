Cristiano Ronaldo já pagou R$ 60 milhões ao fisco espanhol, diz rádio

O craque Cristiano Ronaldo quitou boa parte da sua dívida com a Fazenda da Espanha. De acordo com o programa "El Partidazo", da rádio espanhola "Cope", o astro pagou 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) ao fisco espanhol. O português ainda precisa desembolsar outros 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) para encerrar o débito com as autoridades.





Antes de se transferir para a Juventus, o craque teve que entrar em acordo com o fisco da Espanha. As agências tributárias espanholas e italianas possuem um convênio, o que poderia embargar o salário do português em Turim caso não houvesse um trato.





Acusado de sonegar impostos na Espanha, Cristiano Ronaldo foi condenado a dois anos de prisão, acusado de quatro delitos contra a Fazenda espanhola. No entanto, as partes entraram em um acordo, e a pena foi convertida em uma multa.





O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse nesta quarta que a transferência de Cristiano para a Juventus é financeiramente vantajosa para o jogador.





- Em termos fiscais, a ida para a Juventus é vantajosa para Cristiano - explicou.





Globo Esporte