Croata por escolha, Rakitic se emociona e diz que trocaria sua carreira pelo título

Ivan Rakitic é um dos destaques de uma geração que já escreveu seu nome na história da Croácia e também do futebol mundial. Assim como os companheiros que levaram a equipe até a final da Copa do Mundo, ele demonstra orgulho em vestir as cores do país. Mas no caso dele, a emoção é baseada também em suas próprias escolhas. Nascido na Suíça e filho de croatas, o meia escolheu defender o país.





- Acho que não há sentimento melhor do que ser croata. Quando eu decidi jogar pela Croácia, eu tinha sonhos. Eu queria jogar uma final de um grande campeonato a cada dois anos. E chegar aqui é a realização de um sonho - disse Rakitic.





A Croácia enfrentará a França, neste domingo, pela final da Copa do Mundo. A campanha histórica e surpreendente do país modificou o país nas últimas semanas. Rakitic declarou sua gratidão pelo apoio da população. Questionado se toparia se ''aposentar'' na segunda-feira, em troca do título, o jogador respondeu com segurança, sem titubear.





- Se fosse esse o preço, eu deixaria minhas chuteiras em casa na segunda-feira. Pagaria qualquer preço para ser campeão do mundo no domingo - disse.





Veja mais trechos da coletiva de Rakitic:





Ter jogado 70 jogos na temporada





Não há problema, tenho excesso de energia. Vai ser um jogo histórico, não apenas para os 40 e tantos jogadores, mas para todo o mundo. Vamos carregar um ao outro, vamos ter a energia, porque sabemos que é o maior jogo das nossas vidas. Nós vamos jogar com a cabeça erguida e fazer tudo para ganhar.





Duelo contra a França





Eu não acredito que exista um jogador na França ou na Croácia que continue jogando e que estava em 1998. Temos que deixar o passado de lado um pouco. A história é a história. Lembramos dos gols de Thuram por muitos anos, mas temos que deixar isso de lado agora. Eles ganharam a Copa, eles mereceram. E nós queremos ganhar no domingo. Nós temos o maior respeito pela França. Mas é outro jogo. E depende de nós jogar bem e levar a taça para casa.





Modric e a Bola de Ouro





O jogador do torneio tem que ser um croata, com certeza. E nosso capitão mais do que merece. Estou certo de que as pessoas da Fifa estão atentos a isso. Eu acho que também haverá croatas no time ideal da Copa. Mas nenhum de nós está pensando nisso. Nós queremos ganhar no domingo. O resto será consequência.





Polêmicas da Croácia na Copa





Não houve nenhum tipo de escândalo nem nada disso. Ninguém teve nenhuma má intenção. Todo esse negócio com o Vida já foi superado. Todos estamos aqui para conseguir o título nesse estádio fantástico. Estamos num momento especial e acho que agora todos.





Globo Esporte