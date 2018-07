Croatas são recebidos como heróis e fazem festa com multidão em Zagreb

O vice-campeonato Mundial virou motivo de muito orgulho para o povo croata. Os jogadores voltaram ao país nesta segunda e participaram de uma grande festa com milhares de pessoas nas ruas da capital Zagreb. Os atletas e a comissão técnica desfilaram num caminhão e balançaram bandeiras do país.

Os jogadores também foram recepcionados com uma grande festa logo no desembarque em Zagreb. O ponto alto da celebração contará com a presidente Kolinda Grabar-Kitarovic. Ela vai receber os jogadores numa praça.





Assim como após todas as vitórias na Copa, os jogadores cantaram. Desta vez, porém, eles foram acompanhados por milhares de vozes.





O técnico Zlatko Dalic também teve o trabalho reconhecido e foi muito festejado pela multidão. Ele foi um dos principais responsáveis pela melhor campanha da Croácia na história das Copas, superando o terceiro lugar de 1998, na França.





Globo Esporte