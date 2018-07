Daniel Feitosa faz três gols, e Foz derruba o líder Carlos Barbosa

(Foto: Ulisses Castro)









O Foz Cataratas mostrou neste sábado que vai em busca de uma recuperação na reta final da fase de classificação da Liga Nacional de Futsal. Em casa, com uma torcida participativa e grande atuação de Daniel Feitosa, o time venceu por 5 a 4 o líder Carlos Barbosa em um duelo de belos gols e encerrou uma série invicta de 11 jogos do adversário na competição.





Com dois jogos a mais do que o Joinville, o Carlos Barbosa, agora, vê a sua liderança em risco, pois tem apenas três pontos de vantagem. O Atlâtico Erechim também tem a mesma pontuação do Joinville e um jogo a menos do que o líder da competição.





Carlos Barbosa ainda saiu na frente, com um chute sensacional de Felipe Valério. A resposta foi rápida. O goleiro Luan conseguiu interceptar um passe já fora da área, puxou o contra-ataque e tocou para Vini empatar o jogo para o Foz. Pouco depois, Daniel Feitosa percebeu o goleiro Gian Wolverine adiantado e fez um golaço do próprio campo para virar.





O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro. Mais uma vez, Felipe Valério acertou um belo chute para empatar o jogo. No entanto, em uma bela jogada de contra-ataque de Daniel Feitosa, Canabarro marcou para Foz e fez 3 a 2 no placar.





Carlos Barbosa ficou pendurado com cinco faltas ainda com 11 minutos por jogar no segundo tempo. Mas o Foz nem preciso do tiro livre para marcar novamente. Daniel Feitosa fez mais dois e abriu 5 a 2. Felipe e Douglinhas ainda colocaram o líder no jogo diminuindo a vantagem para 5 a 4 faltando um minuto, mas parou no goleiro Luan e não conseguiu buscar o empate.





Foz volta a jogar no dia 3 de agosto, fora de casa, contra Marechal Rondon. Carlos Barbosa, que vinha de nove vitórias seguidas na competição, terá a chance de se recuperar no dia 5 de agosto, quando visitará Joaçaba.





Atlântico persegue o líder





Cascavel deu trabalho, mas Atlântico Erechim conseguiu manter a cabeça no lugar para venceru por 4 a 2, em casa, neste sábado, e continuar na perseguição ao líder Carlos Barbosa. Cabreúva, Selbach e Keké, duas vezes, marcaram os gols da vitória. Ronaldo fez os dois do rival.





O Atlântico, agora, só volta a jogar no dia 18 de agosto, em casa, contra o Tubarão. O Cascavel entra em quadra novamente no dia 4 de agosto, quando receberá o Belém.





Resultados e próximos jogos





Sexta-feira (27/07)





Marechal Rondon 5 x 4 Minas

Blumenau 3 x 0 Joaçaba

Sorocaba 2 x 2 São José

Tubarão 4 x 0 Marreco





Sábado (28/07)





Atlântico Erechim 4 x 2 Cascavel

Foz Cataratas 5 x 4 Carlos Barbosa





Domingo (29/07)





Belém 1x10 Jaraguá

Pato 6x2 Joinville





Segunda-feira (30/07)





19h30 - Corinthians x Assoeva





Globo Esporte