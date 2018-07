David Luiz sobre possível saída de Willian para o Barça: "Não vou deixá-lo ir"

Se depender do zagueiro David Luiz, Willian não vai deixar o Chelsea. Com futuro indefinido, o meia está na mira do Barcelona, e o clube já teria feito três propostas para tê-lo. Os espanhóis, inclusive, seguem tentando a contratação do brasileiro, que foi titular da Seleção durante parte da Copa do Mundo 2018. O defensor, no entanto, vê possibilidade real do jogador continuar na equipe inglesa.





- Nos falamos todos os dias. Ele adora jogar no Chelsea. Eu não vou deixá-lo ir. Acho que ele vai ficar – disse à Sky Sports, após o amistoso contra o Perth Glory na última segunda.





David Luiz lembrou também que o clube pode ficar ainda mais desfalcado se perder os belgas Eden Hazard e Thibaut Courtois. Ambos são pretendidos pelo Real Madrid e ainda não sabem se continuam nos Blues para a próxima temporada.





- Sério, não estou brincando. O Chelsea tem que manter os melhores jogadores e esses três são peças-chave no nosso time. Quero que eles fiquem. Willian, Hazard e Courtois são talentos fantásticos - pontuou.





O Chelsea faz sua estreia na ICC diante da Inter de Milão, no Allianz Riviera, em Nice. A partida está marcada para o próximo sábado, às 15h05 (horário de Brasília).





Globo Esporte