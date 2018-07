"Deu sua palavra": presidente da AFA cobra Sampaoli para assumir sub-20 em torneio

(Foto: Lars Baron - FIFA via Getty Images)









A relação entre Jorge Sampaoli e a AFA (Associação do Futebol Argentino) está cada vez mais desgastada. Após o técnico manifestar que não gostaria de treinar a equipe sub-20 no Torneio de L'Alcúdia, na Espanha, Claudio Tapia, presidente da federação, retrucou de forma contundente em coletiva de imprensa:





- Ele tem contrato e deve comandar o time no torneio de L'Alcúdia. Os homens de bem dão sua palavra e ele deu a sua. Tem que ir - disse.





Tapia também revelou que não fala há dois dias com Sampaoli, e que tem a consciência tranquila a respeito de seu trabalho. Para ele, o desenrolar da situação depende exclusivamente do treinador:





- Não falo com ele há dois dias. Ele tem contrato, essa é a realidade. Se quer dissolver (o contrato), terá que nos avisar. Não espero gestos. Ele tem que trabalhar, tomou o compromisso de dirigir (a equipe no torneio de L'Alcúdia), foi por vontade própria. Como isso vai terminar? Como a consciência dele disser... eu estou trabalhando sempre - concluiu.





De acordo com a rede de televisão argentina "TyC Sports", a AFA planeja um esquema para pagar os valores da rescisão de Sampaoli - situação que pode ocorrer em breve. A multa rescisória do técnico é de cerca de R$ 61 milhões. Segundo o relato do veículo argentino, Claudio Tapia está prestes a se reunir com Fernando Baredes, advogado do treinador, justamente para resolver as questões financeiras.





Entenda a situação





Na última segunda-feira (9), a AFA anunciou em nota que manteria o técnico Jorge Sampaoli como comandante da seleção argentina, apesar da pressão devido aos maus resultados. Além de treinar a equipe principal, o treinador assumiria as funções da equipe no Torneio de L'Alcúdia, competição sub-20 a ser disputada em Valencia, na Espanha, a partir do dia 28 de julho.





O motivo para Sampaoli acumular a "dupla função" foi a demissão de Sebastián Beccacece, auxiliar técnico. De acordo com Claudio Tapia, foi o próprio técnico quem manifestou o desejo de assumir o comando do sub-20 neste torneio.





Porém, a situação mudou de panorama na última quarta-feira (11), quando Sampaoli teria afirmado que não desejava mais assumir o sub-20 - a ideia seria, dessa vez, ajudar com a preparação do time, mas deixar o comando nas mãos de Lionel Scaloni, o novo auxiliar técnico.





A decisão teria desagradado o presidente. A edição do "AS" sediada na Argentina afirmou que a federação argentina planeja afastar o técnico do comando por esse motivo, que se soma a má campanha da seleção na Copa do Mundo. Em publicação nesta sexta-feira, a "TyC Sports" dá a entender que "parecem restar poucas horas para Sampaoli como treinador da seleção".





Caso a federação decida por não rescindir o contrato de Sampaoli, uma nova avaliação do desempenho do treinador vai ocorrer no fim deste mês.





