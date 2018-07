Douglas é liberado de treino e viaja a São Paulo para fazer exames no Corinthians

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)









O treino do Fluminense teve um baixa na tarde desta segunda-feira: Douglas. Liberado pela direção, o volante viajou a São Paulo para fazer exames médicos no Corinthians, clube que negocia a sua contratação.





As partes conversam desde a semana passada e, paralelamente, debatem também a situação do volante Paulo Roberto e do centroavante Júnior Dutra, ambos do Timão, e que interessam ao Tricolor. Os negócios são independentes. Júnior Dutra, aliás, foi liberado pelo Timão para negociar com o Tricolor.





O Timão busca um substituto para Maycon, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e vê muito potencial em Douglas. Se contratado, o jogador será o terceiro reforço do Corinthians neste meio de ano. O clube já contratou o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o atacante Jonathas.





No último sábado, dada o avanço na negociação, Douglas deixou o time titular do Flu em jogo-treino comandando por Marcelo Olveira. Nos primeiros testes do novo treinador, o volante era figura entre os 11. Ele tem seis jogos no Brasileiro e, caso atue contra o Vasco, quinta-feira, alcançaria o limite e não poderia se transferir.





O Fluminense se interessa pela venda por estar em situação financeira delicada. O volante tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2019 e, de acordo com o balanço financeiro de 2017, o clube tem 63% dos direitos econômicos do volante.





Douglas, após subir ao profissional em 2016, não conseguiu ter sequência como titular devido a uma artrite reativa (dores nas articulações) que o abateu no ano passado e nesta temporada. Antes do recesso da Copa, o volante atuou como titular de Abel Braga. Ele tem apenas 15 jogos no ano.





Globo Esporte