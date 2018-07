Elenco do Botafogo-SP admite alegria por vaga antecipada, mas faz ressalva

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)









A classificação antecipada e a chance de assumir a liderança da chave na Série C do Campeonato Brasileiro trouxeram ao Botafogo-SP um clima de paz após a turbulenta sequência de duas derrotas fora de casa.





O clima novo mudou os ares do estádio Santa Cruz e já vale comemoração por parte dos atletas. No entanto, todo mundo deixa bem claro que o Pantera ainda não conquistou nada.





- Acho que estamos felizes com o nosso momento, classificação antecipada. Agora é buscar as primeiras posições. Claro que todo mundo está feliz com o momento, mas não conquistamos nada e nossos objetivos são muito mais que isso – avisa o atacante Caio Dantas.





O jogador, aliás, é um dos mais sorridentes do elenco do Botafogo e não por acaso: com os dois gols anotados na vitória sobre o Joinville-SC, na última rodada, chegou a oito e se aproximou do colega Felipe Augusto, artilheiro da Série C com nove.





- Como atacante esse momento é o melhor. Estou muito feliz com esse momento. Claro que ainda não conquistei nada e quero muito mais que isso, mas feliz por que não foi fácil chegar até aqui. Meus objetivos são muito maiores que isso – prometeu o jogador.





Na vice-liderança do Grupo B, com 30 pontos, o Botafogo, agora, projeta uma boa colocação até o fim das três rodadas que faltam. Para isso, nada melhor do que encarar o líder Operário, que tem 33 pontos, dentro do Estádio Santa Cruz, neste sábado, às 16h.





