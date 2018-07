Em jogo encerrado por briga, Treze vira sobre o Caxias e garante acesso à Série C

O Treze foi cirúrgico, principalmente no segundo tempo da partida contra o Caxias neste domingo. Com uma aplicação tática digna dos times mais aplicados, a equipe comandada por Flávio Araújo não só segurou a pressão gaúcha, bem como fez com que o time virasse o placar e, com folga, garantisse a vitória e o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, coroando uma campanha que teve na regularidade a sua maior marca.





O registro negativo que fica é o da confusão após o terceiro gol do Treze. Uma briga generalizada foi iniciada dentro de campo e, por pouco, a situação não fica fora de controle. Por sorte, nada mais grave aconteceu e o árbitro encerrou a partida, decretando a vitória trezeana e a vaga nas semifinais da Série D. Além disso, o Treze confirmou o acesso e a participação na terceira divisão nacional em 2019





O Caxias entrou em campo e demonstrou logo no começo do jogo que iria buscar a todo custo o resultado que lhe daria a classificação diante do Treze. A equipe gaúcha até conseguiu abrir o placar ainda na primeira etapa, mas o bom desempenho do começo do jogo, não foi mantido no restante da partida. O Treze viu as chances aparecerem e ainda na primeira etapa assegurou o empate ainda nos primeiros 45 minutos, com o gol de Brumati. Na segunda etapa, logo no começo, o gol de Carlos Copetti quebrou toda a preparação feita pelo Caxias e implantou um certo desespero no time gaúcho. Esse desespero ficou evidente na jogada do contra-ataque que resultou no gol de Dedé e decretou o fim do jogo, com a vitória trezeana por 3 a 1 e o acesso à Série C do próximo ano. Só a lamentar os fatos lamentáveis no fim do jogo, mas nada disso mancha a vitória do time paraibano, que está de volta à terceira divisão do ano que vem





Globo Esporte