Especulado em várias equipes europeias, Malcom está próximo do Everton

(Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)









A novela está próxima de um fim inesperado. Cogitado em diversos times europeus, como Inter de Milão e Tottenham, o brasileiro Malcom pode acertar a transferência para o Everton, da Inglaterra. De acordo com o site inglês "Sky Sports", o atacante está por detalhes de definir a nova casa, após receber uma proposta de 30 milhões de libras.





Malcom seria o primeiro reforço do Everton para a próxima temporada. No último campeonato inglês, o time fez campanha regular e terminou na oitava colocação. Recentemente, os "Toffees" perderam o ídolo Wayne Rooney, que se transferiu para o D.C. United, dos Estados Unidos.





Revelado pelo Corinthians, Malcom participou da campanha do título brasileiro de 2015. Logo após a conquista, se transferiu para o Bordeaux, da França. Ele balançou as redes 22 vezes em 95 jogos pela equipe francesa. Um dos gols, contra o Dijon, na 16ª rodada, foi eleito o mais bonito do último campeonato francês.





Caso a negociação de Malcom seja concluída, o Corinthians deve lucrar quase 4 milhões de reais. O Timão, como clube formador , tem direito a 2,5% do valor de qualquer transação que envolva o atacante.





Globo Esporte