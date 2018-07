EUA, México e Costa Rica sonham com Sampaoli, que não deve ficar na Argentina

(Foto: Lars Baron - FIFA via Getty Images)









Apesar de sua continuidade na Argentina ser pouco provável, o treinador Jorge Sampaoli não deve ficar muito tempo sem emprego. De acordo com o canal "Tyc Sports", o técnico é cobiçado por Estados Unidos, México e Costa Rica.





Fora da Copa do Mundo após 28 anos, os americanos sonham com Sampaoli para iniciar um ciclo visando o Mundial de 2022, no Qatar. Já os mexicanos podem fazer uma alteração no comando técnico, já que surgem muitas dúvidas no trabalho de Juan Carlos Osório. Na Costa Rica, Óscar Ramirez não resistiu a fraca campanha na Rússia.





A AFA (Associação de Futebol Argentina), já começou sua reformulação e desintegrou a comissão técnica de Sampaoli, só restando o técnico. No entanto, há a expectativa que ele seja demitido do cargo antes do fim da Copa do Mundo, no dia 15 de julho.





Globo Esporte