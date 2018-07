Federação Mexicana anuncia a saída do técnico Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio não é mais treinador do México. A Federação confirmou nesta sexta-feira através de um comunicado oficial que o colombiano decidiu não renovar o seu contrato para o ciclo até a Copa do Mundo de 2022.





Segundo a FMF, a decisão foi tomada depois de um período de reflexão, profunda análise e diversas conversações entre as partes. Ela agradeceu ao colombiano pela “entrega, paixão, compromisso e carinho, além de sua franqueza e honestidade”.





Com Osorio, a seleção mexicana foi até as oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia, tendo sido eliminada pelo Brasil, mas passando pela Alemanha na fase de grupos.





O treinador encerrou a sua passagem com o melhor aproveitamento à frente da seleção nos últimos 28 anos, com 33 vitórias, nove empates e 10 derrotas em 52 jogos.





Globo Esporte