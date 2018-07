Felipe Anderson marca pela primeira vez, e West Ham vence amistoso

Felipe Anderson marcou o seu primeiro gol com a camisa do West Ham neste sábado. Contratação mais cara da história do clube, o meia brasileiro balançou a rede aos três minutos do amistoso contra o Ipswich Town, na vitória por 2 a 1, fora de casa, ao completar o cruzamento da direita com uma cabeçada.





Harrison chegou a empatar, mas Arnautovic, em jogada individual, deu a vitória aos Hammers aos 25 minutos do segundo tempo.





O West Ham segue invicto em sua pré-temporada depois de vencer o Wycombe Wanderers e Aston Villa – e empatar com o Preston North End. Restam dois amistosos de pré-temporada: Mainz, na terça-feira, e Angers, no dia 3.





A estreia no Campeonato Inglês está marcada para o dia 12, contra o Liverpool.





Globo Esporte