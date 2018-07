Fifa investiga torcida inglesa por música discriminatória na semi contra Croácia

(Foto: FIFA via Getty Images/David Ramos)









Além da queda nas semifinais da Copa, a Inglaterra pode ter outra dor de cabeça na Rússia. Segundo noticiou o "The Sun", torcedores ingleses têm cantado a música "No Surrender" em todas as partidas do time na Copa, mas ela foi ouvida com muito mais destaque na última quarta-feira. De acordo com a Fifa, procedimentos foram abertos contra a Federação Inglesa de Futebol.





- Podemos confirmar que um relatório foi apresentado em relação a cantos de uma possível natureza discriminatória por fãs ingleses. O processo foi aberto contra a FA (Federação Inglesa de Futebol) - disse a federação ao veículo inglês.





Ainda não é claro, no entanto, se a letra da música vai contra as regras da Fifa sobre discriminação. "No Surrender" é anti-IRA, grupo paramilitar irlandês. A organização foi o braço armado do movimento de independência da Irlanda e teve uma série de tensões com os britânicos.





A pena pelos cânticos ainda não foi divulgada. Na última quarta-feira, a Federação Inglesa já havia sido multada em 70 mil francos suíços (cerca R$ 273 mil) por fazer propaganda irregular de material esportivo. Eric Dier, Raheem Sterling e Dele Alli ignoraram um aviso prévio e voltaram a usar meiões não autorizados, violando os regulamentos de mídia e marketing e de equipamentos da Fifa.





Entenda o caso: IRA e as tensões com a Inglaterra





O IRA (Exército Republicano Irlandês) é um movimento militar que luta pelo menor domínio dos britânicos sobre a ilha da Irlanda, que passou a fazer parte do Reino Unido após a assinatura do Union Act, articulada pelo parlamento britânico e irlandês no início do século 19.





O grupo paramilitar irlandês teve papel importante no conflito armado que culminou na independência da Irlanda, nos anos 20. Após a luta bélica, o território foi dividido em dois, com a emancipação do Estado da Irlanda e o surgimento da Irlanda do Norte, nação constituinte do Reino Unido.





A região tem uma rivalidade histórica e religiosa cheia de confrontos que opõe, de um lado, a maioria dos irlandeses - protestantes, unionistas, identificados com os interesses do domínio britânico - e, de outro, a minoria - católicos, nacionalistas, que atrelam sua identidade nacional à resistência religiosa.





