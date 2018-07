Fifa multa clubes por salários atrasados e dá prazo para evitar perda de pontos

Foto: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)









A Fifa anunciou a punição a clubes que devem salários a jogadores. No documento, a entendida especificou as multas e deu o prazo para que os pagamentos sejam regularizados. Caso isso não ocorra, os clubes perderão pontos nos campeonatos que disputam e ficarão impedidos de comprar e vender atletas durante um período determinado. Entre os clubes punidos estão o Al Jazira, dos Emirados Árabes, pelo qual atua Romarinho (ex-Corinthians) e o Al Arabi, do Catar, que tem no elenco o meia Diego Jardel (ex-Botafogo e Avaí), e o russo Kuban, que recentemente contratou Apodi (ex-Chapecoense).





Confira os clubes punidos e as penas:





Al Arabi (Catar) - Multa de 30 mil francos suíços (cerca de R$ 116 mil). Tem prazo de 90 dias para regularizar os salários atrasados. Caso não cumpra, perde seis pontos e fica impedido de fazer transferências de atletas por duas janelas.





Zamalek (Egito) - Multa de 25 mil francos suíços (cerca de R$ 97 mil). Tem prazo de 60 dias para regularizar os salários atrasados. Caso não cumpra, perde seis pontos e fica impedido de fazer transferências de atletas por duas janelas.





Al Jazira (Emirados Árabes) - Multa de 25 mil francos suíços (cerca de R$ 97 mil). Tem prazo de 60 dias para regularizar os salários atrasados. Caso não cumpra, perde seis pontos e fica impedido de fazer transferências de atletas por duas janelas.





Mersin İdman Yurdu (Turquia) - Multa de 20 mil francos suíços (cerca de R$ 77 mil). Tem prazo de 60 dias para regularizar os salários atrasados. Caso não cumpra, perde seis pontos e fica impedido de fazer transferências de atletas por duas janelas.





Kuban (Rússia) - Multa de 15 mil francos suíços (cerca de R$ 58 mil). Tem prazo de 30 dias para regularizar os salários atrasados. Caso não cumpra, perde seis pontos e fica impedido de fazer transferências de atletas por uma janela.





Além disso, a Fifa anunciou uma punição à Federação Egípcia de Futebol. Ela terá de pagar multa de 50 mil francos suíços (cerca de R$ 193 mil) por ter disputado um amistoso contra o Kwait no dia 25 de maio. Neste período, segundo a Fifa, as seleções que disputavam a Copa do Mundo não poderiam fazer partidas para que os atletas fossem preservados.





