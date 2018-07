Fim da linha: Danilo sofre lesão no tornozelo e está fora da Copa do Mundo

Chegou ao fim a Copa do Mundo de Danilo. O lateral-direito sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo durante o treinamento desta quinta-feira e não faz mais parte dos planos de Tite para o restante da competição.





Mesmo sem tempo de recuperação ainda no Mundial, Danilo fez um pedido e foi atendido pela comissão técnica: o jogador segue com o grupo na Rússia até o fim da participação da seleção brasileira.





É a segunda lesão do lateral do Manchester City em treinos durante a Copa. O jogador, que começou como titular do Brasil na Copa, teve um problema na região do quadril na véspera da partida contra a Costa Rica, em São Petersburgo.





A lesão abriu caminho para Fágner, que entrou, foi elogiado por Tite e seguiu como titular. Recuperado, Danilo voltou a trabalhar normalmente com o grupo e ficou no banco contra o México. O novo problema, porém, afasta qualquer possibilidade de retorno ainda com o Mundial em andamento.





Sem Danilo, Tite tem duas alternativas para o lugar do titular Fágner: o zagueiro Marquinhos vira o substituto imediato do lateral do Corinthians, e Fernandinho aparece como opção para a posição.





Globo Esporte