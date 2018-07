Final do mundial aumenta busca de passagens para a Croácia em 244%

De olho no desempenho da Croácia – um país que, tradicionalmente, não está no radar dos viajantes brasileiros – o KAYAK, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo, fez um levantamento para entender se o destaque da seleção croata impulsionou a procura pelo destino. A pesquisa revela que, no dia da final – 15 de julho – as buscas pela Croácia estiveram 244% maiores do que a média diária de buscas no ano de 2018. As buscas pela França, pelo contrário, estiveram 7% abaixo da média. “No KAYAK, a final deu Croácia”, afirma Eduardo Fleury, Líder de Operações do KAYAK no Brasil.





Os 5 estados que mais buscaram passagens para a Croácia ao longo do mundial foram São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.





METODOLOGIA





A pesquisa foi realizada em 16/07/2018 para buscas de voos no KAYAK Brasil. Todas as buscas foram feitas por usuários brasileiros por passagens de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil em direção a todos os aeroportos da França e da Croácia. A média diária de buscas considerou buscas feitas entre 01 de janeiro de 2018 e 15 de julho de 2018, para viagens no ano de 2018.