Houston Astros vence prêmio ESPYS na categoria melhor time

Na noite desta quarta-feira aconteceu a cerimônia do ESPYS, o “Oscar” do esporte americano. A premiação homenageia atletas e relembra momentos marcantes da última temporada. E neste ano o atual campeão da World Series foi lembrado. O Houston Astros ganhou o prêmio na categoria “Melhor Time”, coroando um ano inesquecível para a equipe do Texas.





Além de faturar um troféu, Houston também disputou a categoria “Melhor Partida”, em referência ao jogo 5 da Série Mundial de 2017, na categoria “Melhor Performance em Jogo de Campeonato” com o outfielder George Springer, e com Jose Altuve nas categorias “Melhor Atleta Masculino” e “Melhor Atleta da MLB”.





Aliás, quem ganhou esta última categoria foi o outfieder do Los Angeles Angels Mike Trout. A cerimônia deste ano foi apresentada pela ex-piloto de Nascar e Fórmula Indy Danica Patrick.





Altuve, que ganhou o prêmio de Atleta do Ano da Associated Press ano passado, dessa vez perdeu o ESPY para o jogador de hóquei no gelo Alexander Ovechkin, do Washington Capitals. Springer foi superado pela performance do quarterback Nick Foles no Super Bowl LII com o Philadelphia Eagles.





Juntos com Mike Trout e Jose Altuve, disputaram também a honraria de “Best MLB Player” o outfielder Aaron Judge e o pitcher Max Scherzer.





