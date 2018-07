Jimmy Vesey renova com Rangers por mais duas temporadas

Nesta terça-feira (17), o ainda jovem atacante do New York Rangers Jimmy Vesey, de 25 anos, assinou contrato de US$ 4,55 milhões (segundo o site capfriendly.com), que será dividido em 2 anos, e deve voltar ao elenco principal do time para a próxima temporada.





Vesey foi draftado pelo Nashville Predators em 2012, mas nunca chegou a assinar uma contrato com a equipe da cidade da música, se tornando um agente livre em agosto de 2016. Naquele mesmo ano, ele recebeu o prêmio Hobey Baker como o melhor jogador da Divisão I da NCAA atuando por Harvard, e chamou a atenção de alguns times da principal liga de hóquei no gelo antes de fechar com o time nova-iorquino.





No entanto, o jogador ainda não mostrou todo seu potencial na NHL. Após 159 jogos, Vesey marcou apenas 33 gols e 55 pontos. Muitos críticos consideram a possibilidade de que o atleta já alcançou seu máximo desempenho. Porém, o gerente geral, Jeff Gorton, e o presidente, Glen Sather, pensaram diferente e ofereceram outra oportunidade ao ainda promissor ala-esquerdo.





O novo treinador do time, David Quinn, foi designado para conduzir uma reconstrução no elenco e jogadores jovens como Vesey, além de prospectos interessantes como Brett Howden, Lias Andersson e Filip Chytil podem ter oportunidades durante a temporada que se aproxima





The Playoffs