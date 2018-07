Jornal catalão coloca Willian como um dos principais desejos do Barcelona

Mesmo após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo com o Brasil, Willian saiu valorizado pode mudar de ares para a próxima temporada. A capa do jornal catalão "Mundo Deportivo" afirmou que o brasileiro é uma das primeiras opções de reforços para o Barcelona.





A publicação afirma que o preço estipulado pelo Chelsea para negociar o jogador brasileiro é de 80 milhões de euros (cerca de R$368 milhões). Além dele, o Barça também estaria de olho em Adrien Rabiot, do PSG, que a partir do fim de 2018, poderia assinar um pré-contrato e vir de graça.





Com um destaque menor, o jornal coloca como certa a venda de Paulinho para o Guangzhou, da China, que pagará uma bagatela de 50 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões)





Globo Esporte