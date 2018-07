Jornalista diz que Mbappé está acertado com Real Madrid, mas clube nega

Está aberta a temporada de especulações na Europa. Depois de a imprensa colocar Neymar no Real Madrid, é a vez de Kylian Mbappé ser alvo da mídia. Segundo o jornalista francês Baptiste Ripart, o clube merengue já teria acertado com o craque da França por 272 milhões de euros (cerca de R$ 1,233 bilhões), a serem pagos em quatro parcelas. Ripart foi quem adiantou a renovação de Griezmann e a contratação de Thomas Lemar pelo Atlético de Madrid.





Apesar das informações publicadas, o Real Madrid voltou a se manifestar para negar qualquer negociação, assim como foi feito em relação ao interesse por Neymar.





- Dada a informação publicada nas últimas horas sobre um acordo entre o Real Madrid C.F. e PSG para o jogador Kylian Mbappé, o Real Madrid gostaria de afirmar que é completamente falsa. O Real Madrid não fez qualquer oferta ao PSG ou ao jogador e condena a divulgação deste tipo de informação que não foi provada pelas partes envolvidas – diz a nota dos madrilenhos.





Como o Paris Saint-Germain vem enfrentando problemas com o fair-play financeiro, por conta das contratações feitas nas últimas janelas de transferências, e o Real Madrid pode perder Cristiano Ronaldo para a Juventus, a transação envolvendo Mbappé seria de interesse mútuo. A imprensa europeia diz que o presidente Florentino Perez já tinha interesse no craque francês há algum tempo e as boas atuações na Copa do Mundo reforçaram o desejo de contar com o atleta. Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022.





Globo Esporte