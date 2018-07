Manchester United lança nova camisa principal para temporada 2018/2019

O Manchester United revelou, nesta terça, a nova camisa principal para a temporada 2018/2019. O novo uniforme, com listras pretas na barra inferior, comemora os 140 anos de fundação do clube. O detalhe é uma alusão a trilhos de trem, em referência ao nome original dos Red Devils: Clube de Críquete e Futebol Newton Heath (Lancashire e Yorkshire Railway). No ombro, as listras da Adidas também aparecem na cor preta.





O novo uniforme começa a ser vendido a partir desta terça e vai começar a usado pela equipe na pré-temporada do United nos Estados Unidos.





A escolha do detalhe na camisa se justifica pela história do United. O clube foi fundado em 1878, pelo departamento de transporte e vagões do depósito ferroviário de Lancashire e Yorkshire Railway, em Newton Heath. Nos primeiros passos dos Red Devils, as partidas eram realizadas contra outras empresas ligadas ao transporte de trilhos.





O nome da equipe passou a ser Manchester United em 1902, dez anos depois da estreia da equipe na elite do futebol inglês.





Globo Esporte