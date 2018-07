Médico da Rússia admite que jogadores inalaram amônia, mas nega doping

O médico da seleção russa, Eduard Bezuglov, confirmou que jogadores da equipe inalaram amônia para melhoria no desempenho nas partidas da Copa do Mundo. Bezuglov, no entanto, negou que a prática seja caracterizada como doping.





– É um simples amoníaco com o qual as pessoas molham o algodão e depois inalam. Vários atletas fazem isso para ganharem ânimo. Isso é usado há décadas – disse.





De fato, a amônia não consta na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O médico destacou que a inalação também é comum entre pessoas que não são atletas. A inalação de amônia melhora o fluxo sanguíneo e a capacidade pulmonar.





– Não é usado somente no esporte, mas na vida cotidiana das pessoas quando alguém perde a consciência ou se sente fraco – finalizou.





Globo Esporte