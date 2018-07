Milan se movimenta no mercado e assina com Pepe Reina e Strinic, diz site

A Copa do Mundo vai se encaminhando para a reta final, e o mercado de transferências do futebol internacional aumenta o ritmo. O Milan, que foi excluído pela Uefa de competições europeias por duas temporadas, parece que não vai deixar de reforçar sua equipe. De acordo com o site Calciomercato, o clube acertou com o goleiro Pepe Reina e o lateral Ivan Strinic.





Segundo a imprensa italiana, ambos chegam para o Milan sem custos. Pepe Reina, de 35 anos, atuava pelo Napoli, enquanto Strinic, de 30 anos, era jogador da Sampdoria. Enquanto corre por reforços, o Rubro-Negro está perto de perder o zagueiro Bonucci, na mira do PSG. De acordo com o "Le Parisien", ele teria sido convencido por Buffon, que deve assinar com o time francês, a aceitar a proposta.





A Uefa, por intermédio de seu órgão de controle financeiro dos clubes (Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body), que é presidido por José Narciso da Cunha Rodrigues, informou que o Milan está excluído das competições europeias nas próximas duas temporadas por violar as regras do Fair Play financeiro da entidade europeia.





