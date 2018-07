Modric é eleito o melhor da Copa, e Mbappé leva prêmio de jogador jovem

(Foto: Shaun Botterill/Getty Images)









Após o apito final da partida que decretou o bicampeonato da França na Copa do Mundo, a Fifa anunciou os vencedores das premiações individuais do torneio. E a Bola de Ouro foi para um jogador que não faturou o título: Luka Modric, da Croácia, foi eleito o melhor da competição, à frente de Hazard e Griezmann. Mbappé foi o vencedor do prêmio de melhor jogador jovem (abaixo dos 21 anos).





Os vencedores da luva e da chuteira de ouro também foram anunciados. Courtois foi premiado como melhor goleiro, e Harry Kane terminou como artilheiro isolado, com seis gols. Ambos, que estiveram em campo no sábado na disputa pelo terceiro lugar, não estiveram presentes no estádio da decisão. A Fifa ainda anunciou a seleção vencedora do troféu fair play: a Espanha.





As premiações individuais foram feitas pouco antes da entrega da taça ao capitão Lloris e ao time da França. Debaixo de chuva, os comandados de Dider Deschamps receberam cumprimentos do presidente do país, Emmanuel Macron. Gianni Infantino, presidente da Fifa, Vladimir Putin, presidente russo, e Kolinda Grabar-Kitarović, presidente croata, também participaram da cerimônia.





Globo Esporte