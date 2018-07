Na Espanha, Arthur posa com as cores do Barcelona: "Um sonho de criança"

Já em Barcelona, Arthur não perdeu tempo, posou com as cores do novo clube e se apresentou à torcida catalã. Anunciado oficialmente na última segunda-feira como reforço catalão para a próxima temporada, o meio-campista embarcou para a Espanha na noite da última terça e nesta quarta posou para fotos no novo clube, antes de ser apresentado formalmente no Barça (o que acontecerá nesta quinta).





- Olá, sou Arthur. Estou em Barcelona e estou muito contente por estar aqui - disse, em vídeo postado nas redes sociais do Barça.





Arthur, inicialmente, tinha acertado que mudaria de país somente em janeiro de 2019, conforme o Grêmio acertou os detalhes com o Barcelona. Porém, o clube espanhol exerceu o direito de compra dos direitos econômicos do jogador na semana passada e ainda depositou mais uma quantia para ter o atleta de imediato. Com tudo definido, o volante quer "desfrutar" o momento até vestir a camisa blaugrana.





– Eu venho a um clube campeão e quero ganhar o máximo de títulos possíveis com este escudo no meu peito. Com meus companheiros, buscarei esses objetivos. Qualquer jogador sonharia com isso, em poder jogar com os melhores do mundo. Sinto-me privilegiado por fazer parte do Barça e de tudo o que ele representa – disse o jogador, ao chegar na Espanha.





Apresentação a portas fechadas





O custo da operação será de € 31 milhões (R$ 140 milhões), além de € 9 milhões (R$ 41 milhões) em variáveis - o que pode totalizar o negócio em € 40 milhões (R$ 181 milhões). A multa rescisória estabelecida para quebra de contrato é de € 400 milhões (1,818 bilhão). O jogador assinará um contrato válido por seis anos, até a temporada 2023/24.





A apresentação oficial está marcada para está quinta-feira (manhã do Brasil). Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o evento acontecerá será reservado para familiares e imprensa. As obras no Camp Nou são a razão que impedirão a presença da torcida culé no evento.





Globo Esporte