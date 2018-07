Na mira do Corinthians, Douglas deixa time titular em jogo-treino do Flu

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense)









Alvo do Corinthians para suprir a ausência de Maycon, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Douglas não começou como titular do Fluminense no jogo-treino deste sábado contra o Madureira. O técnico Marcelo Oliveira testou Dodi na vaga do volante em atividade no CT Pedro Antonio.





Tricolor e Timão negociam a venda de Douglas, 21 anos, e, na última sexta-feira, encaminharam o acordo. Com seis jogos no Brasileirão, o atleta está perto do limite de sete permitidos para poder se transferir a outros clubes. Caso ele atue diante do Vasco, no dia 19, não poderá defender novo time.





Douglas foi uma cara nova nos testes desde que Marcelo Oliveira foi contratado. Esta mudança de sábado, porém, não foi a única novidade na equipe, que venceu o confronto por 4 a 2 - três gols de Marcos Junior e um de João Carlos. O próprio Marcos Junior, em melhor condição física após curar lesão muscular, substituiu Robinho. Gilberto, com torção no tornozelo direito, deu lugar a Leo. Por opção do treinador, Richard recebeu chance na vaga de Airton.





A escalação que começou a atividade foi a seguinte:





Júlio César; Leo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Dodi e Sornoza; Marcos Junior e Pedro.





Fluminense e Corinthians, além de Douglas, negociam outros dois jogadores. O Tricolor demonstrou interesse no volante Paulo Roberto e no centroavante Júnior Dutra.





Globo Esporte