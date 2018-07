O paredão chegou! Paris Saint-Germain anuncia a contratação de Buffon

O goleiro Buffon, de 40 anos, foi anunciado como o novo reforço do Paris Saint-Germain. O italiano, que deixou a Juventus na temporada passada, passou por exames médicos na manhã desta sexta-feira antes de assinar contrato com o clube da capital francesa. O compromisso vale por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.





- É com um grande sentimento de felicidade que me junto ao Paris Saint-Germain. Pela primeira vez na minha carreira saio do meu país, e só um projeto tão ambicioso me fez tomar essa decisão. Agradeço ao clube e ao presidente pela confiança. Por ter acompanhado o progresso nos últimos anos, conheço os sonhos do Paris Saint-Germain. Eu chego com minha energia, experiência e sede de sucesso para ajudar meu novo clube a conseguir os grandes objetivos estabelecidos - disse Buffon após assinar contrato.





O agora goleiro do Paris Saint-Germain também demonstrou muita ansiedade por viver e jogar em Paris. Deixou claro que tem uma enorme expectativa para encontrar os torcedores no Parc des Princes e colocar o time no topo do futebol europeu:





- Com meus companheiros e nossos fãs, vamos compartilhar emoções fantásticas no Parc des Princes. Esta cidade maravilhosa merece ver seu clube no topo do futebol mundial.





Revelado pelo Parma, Buffon se tornou o goleiro mais caro da história - posto que carrega até hoje - quando fechou com a Juventus em 2001. Na época, a Velha Senhora pagou € 52 milhões (R$ 236 milhões) para contratá-lo. Para se ter uma ideia da dimensão desta contratação, o segundo goleiro mais caro na história é o brasileiro Ederson, que trocou o Benfica pelo Manchester City por € 40 milhões (R4 182 milhões).





Buffon deixou a Juventus depois de 17 anos defendendo a equipe de Turim. Campeão mundial com a Itália em 2006, o goleiro ainda corre atrás do sonho de conquistar a Liga dos Campeões, torneio que falta em seu vitorioso currículo. Entre as principais conquistas por clubes, levou em nove oportunidades o Campeonato Italiano pela Juve, e a Copa da Uefa pelo Parma em 1999.





Globo Esporte