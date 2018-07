Rasmus Dahlin aceita termos e assina por 3 temporadas com os Sabres

(Foto: Divulgação Twitter/BuffaloSabres)





Com informações do site The Playoffs









Seguindo um caminho natural, Rasmus Dahlin, primeira escolha geral do draft de 2018 que aconteceu no dia 22 de junho em Dallas, assinou nesta segunda-feira (9), o contrato de entrada na NHL por 3 anos. A torcida de Buffalo espera vê-lo em ação já na primeira partida da equipe ao lado da outra grande estrela da companhia, Jack Eichel.





“É um sonho desde que eu era bem pequeno (atuar na NHL)”, disse o jogador ainda com o boné dos Sabres durante o evento no Texas.





Dahlin é o primeiro jogador sueco a ser a primeira escolha de um draft desde Mats Sundin em 1989 pelo extinto Quebec Nordiques.





Além de atuar entre os adultos numa das ligas mais fortes do mundo (SHL), Rasmus Dahlin ainda defendeu neste último ano a sua seleção em dois torneios: Mundial Junior, em que o atleta conquistou a medalha de prata e foi premiado como o melhor defensor. Nos Jogos Olímpicos de PyeongChang, encerrou sua participação com uma assistência em dois jogos.





O desafio agora é ainda mais complicado, uma vez que seu novo time ainda está precisando reencontrar uma maneira de sair da condição de irrelevante na liga. Dahlin fará parte de um grupo jovem de defensores como: Rasmus Ristolainen, Nathan Beaulieu e Jake McCabe. Entre os atacantes, o principal destaque é Jack Eichel, mas Casey Mittlestadt de apenas 19 anos, promete uma temporada cheia de gols.





Por fim, Dahlin deixou os fãs da franquia felizes ao comentar: “Tem sido um longo tempo de espera. Mas, a partir de hoje, posso planejar meu futuro e chamar Buffalo de a minha nova cidade”.