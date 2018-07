Real Madrid convoca reunião com agente de CR7 para definir futuro do craque

O futuro de Cristiano Ronaldo deve ser decidido nas próximas horas. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o presidente do Real Madrid e o "staff" do atleta português devem se encontrar para tratar sobre o futuro do camisa 7 do gigante espanhol.





O agente do jogador, que estava fora da Espanha, foi chamado com urgência a um encontro com Florentino Pérez. O encontro pode acontecer ainda hoje ou amanhã. As tratativas da reunião definirão se o português continuará ou não clube merengue. Pelas notícias divulgadas até aqui, Cristiano Ronaldo está cada vez mais longe de Madri. Ele estaria, inclusive, já procurando uma nova moradia em Turim, na Itália.





O motivo para a reunião é justamente para acabar com a novela sobre a transferência ou não do melhor do mundo. O que resta saber é se o presidente do Real Madrid fará uma tentativa de resolver as diferenças, retomar as negociações para melhorar o contrato do português e brigar pela continuidade do craque em Madri. Ou então, se abrirá definitivamente as portas e tratará a transferência para a Juventus.





Globo Esporte