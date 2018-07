Real Madrid divulga comunicado oficial negando proposta a Neymar

O Real Madrid divulgou nota nesta sexta-feira negando qualquer previsão de oferta por Neymar. Os merengues ainda disseram que a relação com o Paris Saint Germain é “extraordinária” e caso houvesse a intenção de contratar algum jogador do clube, as tratativas seriam diretamente com os franceses.





Na última quinta-feira, o GloboEsporte.com publicou uma matéria afirmando que o Real Madrid enviou um representante a Santos para negociar com o pai de Neymar. As informações foram divulgadas com base em fontes próximas à situação. Após a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, a especulação de uma ida do atacante brasileiro para o Real voltou a ganhar força.





Esta não é a primeira vez que o Real Madrid divulga nota sobre negociação com atleta. No início de julho o clube já havia negado a informação dada por uma emissora espanhola, que afirmou negociação dos merengues com Neymar. Poucos dias depois, o Real voltou a se posicionar e dizer ser falso um acordo com Mbappé. A informação tinha sido passada por um jornalista francês.





Namoro antigo





A relação de Neymar com o Real Madrid é antiga. Aos 13 anos, passou por um período de testes no centro de treinamento do clube e foi aprovado, mas decidiu voltar ao Brasil. Aos 16, quando se profissionalizou, outra vez veio à tona o interesse dos espanhóis, e houve nova negativa. E a vez em que o casamento ficou mais próximo foi em 2013, com uma proposta ainda mais vantajosa do que a do Barcelona, mas o craque acabou optando pelo time catalão - o pai dele, por sinal, preferia o Real naquela ocasião. Apesar desse histórico, um continuou no radar do outro.





Neymar está com 26 anos e tem contrato com o Paris Saint-Germain por mais quatro temporadas. Ele curte férias após ser eliminado com o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, após derrota para a Bélgica.





Confira a nota completa:





"Diante das contantes informações que vinculam o jogador Neymar Jr, do PSG, com nosso clube, o Real Madrid quer deixar claro que não tem prevista nenhuma oferta pelo jogador.





A relação entre os clubes é extraordinária, de forma que, se em algum momento o Real Madrid planejar contratar um jogador do PSG, a primeira coisa que faria seria se dirigir ao clube."





Globo Esporte