Real Madrid inscreve Vinicius Junior como jogador das categorias de base

A inscrição de Vinicius Junior como jogador do Real Madrid foi publicada nesta sexta-feira no site da Real Federação Espanhola de Futebol. O atacante de 18 anos foi inscrito como jogador do Juvenil A do Real, categoria de base que seria equivalente no Brasil aos juniores.





Trata-se de uma manobra dos merengues para que Vinicius possa atuar, se for o caso, na Uefa Youth League, que é a Liga dos Campeões sub-19, uma vez que ele tem idade para isso. Essa ação não interfere no aproveitamento do jogador no time principal do Real Madrid. É apenas uma opção que pode ser utilizada pelo clube durante a temporada, conforme explicado pelo próprio Real em contato feito pelo GloboEsporte.com.





Vinicius Jr também pode jogar no Real Madrid Castilla, espécie de time B do Real, que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol.





O clube ainda não divulgou o número da camisa que o atacante vestirá, mas a reportagem apurou que será entre 26 e 29. Isso porque, dessa maneira, ele não precisa ocupar uma vaga no time profissional que jogará o Campeonato Espanhol, que por sua vez exige numeração de 1 a 25. Nem ocupará uma vaga de extracomunitário, ainda que isso não seja problema - só há uma preenchida, por Casemiro. Mas Vinicius pode atuar assim mesmo na competição, como jogador dos juniores que é promovido.





- Fico no Real Madrid, sim. Fico na primeira equipe. Eles vão decidindo se eu fico fora de um jogo ou outro, desço para o B para me adaptar o mais rápido possível - já havia dito o jovem em sua apresentação oficial.





Os caminhos estão abertos para Vinicius, que vem treinando bem neste início de pré-temporada dos merengues. A tendência de momento é que ele siga ganhando espaço no elenco profissional.





Globo Esporte