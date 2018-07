Roma aceita oferta do Liverpool de R$ 334 milhões por Alisson, afirma TV

Alisson está cada vez mais perto de chegar ao Liverpool. A Roma aceitou o valor oferecido pelos Reds para contar com o jogador, de acordo com a "BBC". O clube inglês deve pagar £ 66,8 milhões (R$334 milhões) pelo brasileiro. Segundo a publicação, a equipe inglesa agora deve iniciar conversas com o goleiro.





De acordo com o jornalista Gianluca di Marzio, especializado em mercado de transferências, Alisson viajará para Liverpool ainda na noite desta quarta-feira. Os próximos passos seriam exame médico e assinatura de contrato com o clube inglês - que poderiam ocorrer até sábado.





Caso saia do papel, a oferta do Liverpool bateria o recorde de transferência de um goleiro – 53 milhões de euros (R$ 236 milhões) pagos pela Juventus ao Parma por Buffon, em 2001.





O interesse do Liverpool em Alisson ganhou força após as constantes falhas de Karius. Na final da Liga dos Campeões, quando os ingleses perderam o título para o Real Madrid, o arqueiro falhou em dois dos três gols da equipe merengue. Na pré-temporada, Karius também levou um "frango" e "bateu roupa" em uma falta, deixando a bola nos pés do adversário, que balançou a rede.





Segundo o jornal “La Gazzetta Dello Sport”, os Reds planejavam oferecer 60 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões) ao clube italiano pelo goleiro da seleção brasileira. No entanto, a Roma teria pedido os 70 milhões de euros para negociar Alisson.





Globo Esporte