Sampaio confirma título da Copa do Nordeste após segurar empate contra Bahia com Fonte Nova lotada

É campeão! O Sampaio mostrou novamente a força defensiva na Copa do Nordeste e não sofreu nenhum gol na Fonte Nova com mais de 45 mil torcedores do Bahia. Com o placar sem gols, a Bolívia Querida garantiu o título de campeã do Nordestão 2018, pois venceu o primeiro jogo, em São Luís, por 1 a 0, com gol de Uilliam. Este é o primeiro título do Sampaio na competição e também do futebol maranhense. A conquista rendeu ao clube o prêmio de R$ 1.5 milhão e também a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2019.





O primeiro tempo foi de domínio do Bahia, mas o resultado continuou sendo favorável ao Sampaio. A iniciativa foi do time maranhense. Logo aos dois minutos, Fernando Sobral cobrou falta e forçou uma defesa difício de Anderson. Depois, só deu Bahia. O primeiro bom lance do time da casa foi aos quatro minutos quando Tiago quase marcou gol de cabeça, após arremesso lateral de Léo. Depois, o Bahia dominou o meio-campo. Pressionou principalmente com jogadas pelas laterais, mas a defesa do Sampaio estava atenta e com a marcação fortalecida. Aos 38 minutos, Zé Rafael teve boa oportunidade, ficou de frente com Andrey e o goleiro do Sampaio evitou o gol baiano. O primeiro tempo foi marcado ainda por faltas duras de ambos os lados. Ao fim, o Sampaio teve três cartões amarelos e o Bahia recebeu um.





O segundo tempo não mudou o estilo de jogo. O Bahia tentando de todas as formas, pressionando com levantamentos na área e a defesa do Sampaio conseguiu segurar a 'onda'. Mas com o nervosismo cada vez maior, o Bahia não conseguia mais chegar com tanto perigo e o Sampaio começou a explorar mais o campo de ataque, tanto que por duas vezes o time maranhense teve boa oportunidade de tentar o gol de fato, uma delas foi com Wellington Rato, aos 49 minutos. E a melhor chance do Bahia foi aos 50 minutos quando Brumado recebeu na pequena área e no chute Andrey defendeu e a bola foi pra fora. Foi o último lance do jogo. Depois disso, foi a vez do Sampaio festejar o título.





Globo Esporte