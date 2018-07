Sampaio demite diretor de futebol, presidente assume e fala em mudanças enérgicas

Após derrota para o São Bento nessa terça-feira, o Sampaio Corrêa resolveu fazer mudanças na sua gestão de futebol. Em contato com o GloboEsporte.com, o presidente do clube, Sérgio Frota, confirmou que Edvaldo Coelho, então diretor de futebol, foi desligado do cargo.





De acordo com o próprio Frota, ele mesmo irá acumular o cargo na direção de futebol do clube. O presidente e agora diretor de futebol disse que as medidas a partir de agora serão enérgicas.





- Agradeço o trabalho prestado pelo Edivaldo Coelho, mas chegou o momento de algumas medidas mais enérgicas, pois teve jogador contratado que não fez uma partida sequer até agora. Daqui pra frente estou à frente de todas as negociações e contratações. A responsabilidade é minha, e sei o que deve ser feito para mudar esse panorama - afirmou Frota.





Quando perguntado sobre uma possível saída do técnico Roberto Fonseca, Frota diz que até o momento o treinador segue no cargo. A tedência é que nos próximos dias mais atletas sejam desligados e um pacote de reforços deve desembarcar no clube.





- Estamos vindo de uma grande conquista, mas isso não pode de maneira nenhuma nos engessar e ficar acomodado. A Série B está em andamento e tenho plena consciência de nossas necessidades. Estamos em negociações com meias, atacantes e laterais. O torcedor pode ter certeza que iremos reforçar a equipe e em breve anunciaremos os nomes, tão logo sejam fechados os negócios - disse.





O meia-atacante Misael tem grandes chaces de fechar com o Sampaio. O jogador pediu para treinar no clube para recuperação de uma lesão e deve entrar em um acordo com o Tricolor.





Globo Esporte