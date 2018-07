São Paulo e Grêmio se enfrentam nessa quinta e colocam à prova estilos bem diferentes de jogo

Com informações do site BetMais









Nessa quarta-feira à noite, Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena Grêmio pela 15ª rodada do Brasileirão. Sem dúvida é o encontro de tricolores de duas propostas de jogo bem diferentes e que merecem a atenção dos torcedores.





Para começar, falemos dos donos da casa. O time do técnico Renato Portaluppi ocupa até então nesse Campeonato Brasileiro a 7ª posição com um aproveitamento de 54,8%. Nas últimas quatro partidas, foram 2 vitórias contra times de Minas, Atlético e América, um empate diante do Sport e uma derrota contra o Vasco.





Já o São Paulo mostra claramente sinais de evolução em seu estilo de jogo. Com uma proposta de arrumar primeiro a defesa, o técnico Diego Aguirre começa a acertar também o time do meio para frente. Prova disso é a sequência de quatro vitórias nos últimos quatro jogos, contra Atlético-PR, Vitória, Flamengo, Corinthians e um aproveitamento de 69%, colocando o tricolor paulista em segundo na tabela.





Esse também será um confronto de estilos de jogo. De um lado o Grêmio, que busca sempre ter a posse de bola, trocando muitos passes (média de 470,7 passes certos por jogo). O São Paulo joga no erro do adversário, explorando a velocidade de seus pontas. Com a proposta de ser bem mais agudo em suas tentativas, troca em média 262 passes certos por jogo, quase 208 a menos do que o tricolor gaúcho.





Ter a posse de bola não é sinônimo de chances de gol quando analisamos os tricolores. Nas últimas quatro partidas, o Grêmio finalizou 19 vezes, enquanto o São Paulo, 20. A pontaria são-paulina também anda melhor, foram oito gols contra quatro gremistas no mesmo período.





Se vermos o mapa de calor de ambas as equipes, conseguimos entender bem como as jogadas se iniciam e terminam. Pelo lado do Grêmio, o maestro continua sendo o meia-atacante Luan. Com bastante liberdade, ele é quem inicia a maioria das jogadas de ataque, coincidindo com os locais do campo onde terminam.





Pelo São Paulo, quem dita o ritmo do jogo é o meia Nenê. Assim como Luan, a bola são-paulina passa pelos pés do experiente jogador de 37 anos.





Diante de todos esses dados, mesmo com o momento melhor do tricolor paulista, a torcida gremista acredita na vitória dentro de casa. Segundo uma pesquisa feita pelo site BetMais – www.betmais.com -, para 45,5% os três pontos ficam em Porto Alegre, contra apenas 20% de chances para o São Paulo. Segundo 34,5% dos torcedores, a partida terminará empatada.