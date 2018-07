Seleção masculina de vôlei sentado avança às semifinais do Mundial na Holanda

(Foto: World Paravolley)









A Seleção masculina de vôlei sentado conseguiu mais uma vitória e está classificada para as semifinais do Mundial da modalidade, que acontece em Arnhem, na Holanda. Pelas quartas de final, o Brasil venceu a equipe dos Estados Unidos por 3 sets a 0, parciais de 25x18, 25x17 e 25x20.





Para seguir em busca do sonho da medalha de ouro, a equipe precisa vencer a Bósnia no sábado (21). A partida será uma reedição da final do Mundial da Polônia, em 2014, quando o Brasil acabou derrotado e levou a medalha de prata. Na outra semifinal da competição, Ucrânia e Irã se enfrentam por uma vaga na decisão. A final da competição acontece neste domingo (22).





Já na categoria feminina, a notícia não foi tão boa. Derrotada pela Rússia por 3 sets a 1 (25x22, 25x27, 23x25, 26x24), nas quartas de final, as meninas do Brasil deram adeus ao sonho de medalha no Mundial. O time disputará agora um lugar entre a quinta e a oitava posição.





Globo Esporte