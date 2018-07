Tampa Bay Lightning renova com o defensor Ryan McDonagh

O Tampa Bay Lightning segue com os jogadores adicionados na temporada passada, desta vez, eles continuam com uma defesa muito forte. Os Bolts anunciaram, neste domingo (01), a renovação do contrato do defensor Ryan McDonagh por mais sete anos e recebendo US$ 47 milhões.





McDonagh receberá US$ 6.75 milhões anualmente, garantindo uma boa remuneração nos próximos anos. McDonagh chegou junto a J.T. Miller no dia 28 de fevereiro de 2018, em troca de uma escolha de primeira rodada, Vladislav Namestnikov, Libor Hajek e Brett Howden. Miller também assinou uma extensão contratual no início da semana.





“Estou muito animado em assinar uma extensão que me manterá com a organização Lightning pelas próximas oito temporadas”, disse McDonagh. “Desde que fui negociado para Tampa Bay no início deste ano, minha experiência com a cidade, meus colegas de equipe e os fãs tem sido nada menos que de classe mundial. Minha família e eu estamos muito animados para continuar a jogar e viver em Tampa com o objetivo final de ajudar a levar a organização à sua segunda Copa Stanley. ”





McDonagh foi o capitão do New York Rangers durante quatro anos, liderando aos Rangers em minutos dentro do gelo e disparos bloqueados no Madison Square Guarden. O jogador de 29 anos dividiu a temporada passada entre Rangers e Lightning, a na fotonotando quatro gols e 25 assistências, além de acumular 20 minutos no penalty box.





Selecionado na primeira rodada do Draft de 2007 (Nº12) pela equipe do Montreal Canadiens, ele também some 113 jogos disputados nos playoffs com 10 gols e 36 assistências, totalizando 46 pontos e 55 minutos de penalidade.





O nativo de St. Paul em Minnessota representou a equipe dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Hóquei em 2017, nos jogos olímpicos de inverno de 2014, nos campeonatos mundiais de 2011 e no de juniores de 2009, sendo selecionado duas vezes as equipes do All-Star Game da NHL de 2016 e 2017.





McDonagh será o cara dos Bolts nos próximos anos, adicionando um grande jogador nas próximas oito temporadas. Em toda sua carreira, ele totaliza 530 jogos disputados com 53 gols e 188 assistências, totalizando 241 pontos em todos as oito temporadas disputadas na NHL.