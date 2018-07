Torpedo Moscou cancela contrato de zagueiro que foi alvo de ofensas racistas

(Foto: Reprodução Instagram - @zapad5_ultras)









Alvo de ofensas racistas de torcedores, o zagueiro Erving Botaka-Yoboma não pertence mais ao Torpedo Moscou. O clube russo anunciou o cancelamento do contrato, por "razões financeiras", menos de uma semana após anunciar a chegada do jogador. O posicionamento da equipe, que está na terceira divisão do campeonato russo, é mais um capítulo da polêmica. Tudo começou quando ultras do Torpedo fizeram publicações rejeitando a chegada do novo reforço, que tem origens congolesas. Em um dos posts, há a imagem de Botaka-Yoboma com um símbolo de proibição sobre ela e a frase "Nosso clube, nossas regras!"





De acordo com o Torpedo, o contrato de Botaka-Yoboma foi rescindido após o clube ser avisado de que precisaria pagar pela transferência do zagueiro. Em um primeiro momento, o acordo era por uma negociação sem custos.





– Lamentamos que a transferência do jogador Erving Botaka-Yoboma tenha causado uma reação tão aguda. Declaramos que a nossa política de contratações é baseada apenas em princípios esportivos. Somos contra qualquer tipo de discriminação. O cancelamento é em decorrência apenas dos custos da negociação – disse o clube, em comunicado.





Antes de chegar ao Torpedo, Botaka-Yoboma estava no time B do Lokomotiv Moscou.





Globo Esporte