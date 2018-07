Uruguai divulga laudo de exame de Cavani, que aponta edema na panturrilha

A preocupação dos torcedores uruguaios quanto à possível ausência de Cavani na partida contra a França seguirá por mais alguns dias. A federação de futebol do país sul-americano divulgou nesta terça-feira uma atualização sobre a situação do atacante, que não traz grandes novidades com relação às informações anunciadas anteriormente, mas apresenta o laudo do exame feito pelo atleta na última segunda, que aponta para um edema na panturrilha esquerda.





Segundo a federação uruguaia, Cavani continua em tratamento com a fisioterapia, trabalhando separado do restante do elenco. A entidade apontou que repassou as informações sobre a situação física do jogador para os médicos do Paris Saint-Germain e divulgou a imagem com o laudo do exame que comprova a lesão na panturrilha. A conclusão do laudo é que há "uma pequena área de edema na parte interna do músculo gastrocnemius esquerdo".





Cavani deixou o gramado do Estádio Olímpico de Sochi mancando muito, já na reta final do confronto contra Portugal, no último sábado. Na segunda, no primeiro treinamento do time uruguaio após as oitavas de final, o jogador foi flagrado descendo uma escada com muita dificuldade, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Entretanto, de acordo com a federação uruguaia, ele realizou trabalho em uma bicicleta na academia sem problemas.





Cavani terá até a próxima sexta-feira para recuperar-se do problema físico e estar apto a enfrentar a França, nas quartas de final da Copa do Mundo, em Nizhny Novgorod, às 11h (de Brasília).





Globo Esporte