Vaiado no pódio do GP da Alemanha, Hamilton desabafa: "Esperava isso aqui"

Mesmo após uma corrida de recuperação irretocável para vencer o GP da Alemanha, Lewis Hamilton não escapou das vaias da torcida alemã no pódio de Hockenheim, neste domingo. O britânico usou o perfil em uma rede social para desabafar sobre a recepção nada calorosa da torcida rival, que viu o herói local, Sebastian Vettel, errar sozinho e bater quando liderava a prova.





- Ouvi muitas vaias hoje, muito ódio. Mas tudo bem, eu esperava isso aqui na Alemanha. A única coisa que importa é que o time LH estava aqui. Eu fui capaz de vê-los e espero que vocês saibam o quão importante é ter vocês aqui. Estou orgulhoso de vocês por terem se mantido em meio a um público gigante. E mesmo que você se sinta em no meio de cem, saiba que estou com você e que vencemos e perdemos juntos. Obrigado por estar aqui. Para o pessoal usando a camiseta branca com HAMILTON, amo vocês. Incerto de como poderei achar vocês, mas obrigado! - publicou.





Depois de sofrer com o problema hidráulico de sua Mercedes na classificação e largar apenas em 14º, Lewis Hamilton sorriu após vencer de forma espetacular o GP da Alemanha numa grande corrida de recuperação, e riu também com o erro primário do rival Sebastian Vettel, que dominou a maior parte corrida mas bateu sozinho na 51ª de 67 voltas depois que começou a chover em Hockenheim. Agora, Hamilton lidera de novo o campeonato, com 17 pontos de vantagem sobre o agora vice-líder Vettel (188 a 171).





Após a corrida, chegou a Hamilton foi chamado pelos comissários para explicar por que vazou a faixa de grama delimitadora da entrada dos boxes ao desistir de um pit stop, mas foi absolvido de qualquer punição.





