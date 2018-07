Vôlei Taubaté tenta barrar convocação do ponteiro Lucarelli para seleção

A convocação do ponteiro Lucarelli, do Vôlei Taubaté, foi uma das surpresas do técnico Renan Dal Zotto para a disputa do Campeonato Mundial, a partir de setembro. Surpreendeu até mesmo o time que ele defende, já que o atleta passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles em novembro, e a avaliação da equipe é que ele ainda não tem condições de jogar em alto nível.





Até por isso, o time do Vale do Paraíba tenta barrar a convocação e já avisou a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) sobre isso. Uma reunião em Saquarema nesta terça-feira, 17, deve definir se o atleta se apresenta com os demais atletas ou se deve ser liberado para continuar a recuperação em Taubaté.





- Lucarelli ainda apresenta alguns déficits de força e de desempenho, que são medidos pela comissão técnica antes do início de toda temporada. Os números dele são insuficientes para liberarmos ele para uma competição muito intensa. Projeto é que ele fique com a gente e ganhe força muscular. Recupere os números em cima dos parâmetros que a gente estabeleceu - explicou Alexandre Paiva, médico do Vôlei Taubaté.





Os atletas convocados por Renan Dal Zotto começam a se apresentar já nesta terça. O técnico tem problemas para a posição. Durante a Liga das Nações, se viu com poucas opções e ainda perdeu Maurício Borges, que se lesionou durante a disputa e teve de passar por uma cirurgia no joelho direito. Por isso, decidiu apressar a volta de Lucarelli.





Lucarelli voltou a saltar em maio, seis meses após a cirurgia. A expectativa era de que ele fosse liberado para treinar com a seleção em agosto. Mas para que o atleta jogasse em alto nível, a previsão era apenas para outubro - ou seja, após o Mundial.





Aos 26 anos, Lucarelli vinha sendo nome forte da seleção brasileira nos últimos anos. Ele foi titular na campanha do ouro olímpico em 2016. Em 2017, já sob o comando de Dal Zotto, foi eleito o melhor jogador no título da Copa dos Campeões.





