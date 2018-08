Zidane é a primeira opção do United caso José Mourinho deixe o clube, diz jornal

A temporada 2018/2019 mal começou para o Manchester United, mas o momento já é conturbado. Segundo informações do "The Sun", da Inglaterra, Zinedine Zidane seria a primeira opção para assumir o comando do time caso o técnico José Mourinho resolva deixar o clube.





Após deixar o Real Madrid, há exatos dois meses, Zidane continua sem uma equipe para liderar. No discurso de despedida do Real, o francês declarou que "não estava cansado de treinar", mas apenas que o momento no clube espanhol havia acabado e era a hora de mudança.





De acordo com o "The Sun", Zidane é o primeiro nome da lista de técnicos renomados elaborada pela diretoria do United para substituir Mourinho, que vive dias complicados na pré-temporada nos Estados Unidos.





Em entrevista coletiva, o técnico português criticou a falta de reforços. Ele revelou que entregou uma lista de cinco nomes para a diretoria, em março, mas nenhum chegou. Até agora, o clube conseguiu contratar o lateral Diego Dalot e o meio-campo Fred. Além disso, Mourinho disse que o atual elenco do United não poderia ser chamado de time, mas sim de "um grupo de jogadores". O próprio admitiu que esses comentários sobre os atletas poderiam minar o vestiário. Mesmo assim, os fez.









Mourinho está em sua terceira temporada no Manchester United. Na primeira, conquistou a Copa da Liga e a Liga Europa. Na segunda, passou em branco. Ele ainda tem dois anos de contrato com o clube.





A pré-temporada do United nos EUA começou sem 13 dos seus principais jogadores, ainda de férias por conta da Copa do Mundo na Rússia. Casos de Pogba, Lukaku, Fellaini, Rashford, entre outros.





Globo Esporte