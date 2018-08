5º edição da Corrida Outubro Rosa em Ribeirão Preto tem inscrições abertas

Um dos principais eventos de Ribeirão Preto voltado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, a Corrida/Caminhada Outubro Rosa, inicia nesta quarta-feira, 15 de agosto, as inscrições para a edição que acontece dia 21 de outubro, com largada às 08h, no Shopping Iguatemi. As primeiras 300 vagas - destinadas apenas para mulheres em um lote promocional no valor de R$ 60 foram esgotadas em menos de 30 minutos.





Agora, as inscrições são abertas para todo o público pelo valor de R$ 70 e assim progressivamente enquanto durarem os lotes, que são limitados. Atletas com mais de 60 anos de idade têm direito ao valor de meia entrada do lote disponível.





No evento, homens e mulheres de todas as idades poderão escolher participar entre duas categorias: 3 quilômetros de caminhada ou 5 quilômetros de corrida.





Lançamento 5ª edição





O lançamento oficial da Corrida/Caminhada Outubro Rosa aconteceu nesta quarta-feira, 15 de agosto, e reuniu imprensa, convidados, integrantes da Câmara Municipal, Prefeitura e membros da organização.





Durante o evento, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, ressaltou as ações feitas pela prefeitura para incentivar a pratica de esportes. "A Corrida Outubro Rosa faz parte dos esforços para promover a qualidade de vida e a interação entre as pessoas. A proposta está dentro daquilo que estamos levando para todos que é aumentar a qualidade de vida e dar valor para as nossas relações pessoais", comentou.





Arthur Rizzi, da ARS Eventos e Consultoria Esportiva – empresa organizadora do evento -, comentou a importância da Corrida para a prevenção do câncer de mama. " A chave para a cura é a prevenção e o diagnóstico precoce. O nosso foco principal é mostrar a importância destes procedimentos para as mulheres", disse.





A Corrida/Caminha Outubro Rosa tem realização do InORP /Grupo Oncoclínicas, organização da ARS Eventos e Consultoria Esportiva e conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, da Secretaria Municipal de Esportes e da TRANSERP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto.





5º Corrida/Caminhada Outubro Rosa





Quando: 21 de outubro

Onde: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Inscrições: R$ 70 (valor sujeito a alteração conforme lotes)