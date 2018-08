A dois anos dos Jogos Paralímpicos, Brasil planeja 240 atletas em Tóquio

(Foto: Getty Images)









Neste sábado até a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020, são exatos dois anos. Dois anos em que o Brasil se prepara para se manter no top 10 do quadro de medalhas. A delegação brasileira deverá ter 240 atletas na competição, que irá de 25 de agosto a 6 de setembro de 2020. O número representa 5% do total de competidores que estarão em ação na próxima Paralimpíada - em torno de 4.400 atletas.





Serão 537 eventos com medalhas em jogo, e os nossos representantes têm como meta principal consolidar-se entre as dez principais potências do esporte adaptado. A meta estipulada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, divulgada em planejamento estratégico em julho, é conquistar de 60 a 75 medalhas.





- O marco de dois anos para os Jogos de Tóquio 2020 é importante, uma vez que estamos no ponto médio da trajetória rumo ao nosso objetivo principal. É um referencial relevante para medirmos onde estamos em comparação com o restante do planeta. Pela primeira vez, poderemos aproveitar integralmente dentro de um ciclo paralímpico os benefícios da preparação no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, que nos põe estruturalmente em pé de igualdade com nossos maiores rivais - disse Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.





Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, a delegação brasileira ficou com a oitava posição no quadro geral de medalhas. Foram 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Com vaga garantida em todas as modalidades por ser o país-sede, o Brasil foi representado por 288 atletas - o maior time que já levou a uma edição dos Jogos. Para Tóquio, contudo, será necessário obter índices disputando as principais competições internacionais.





Um marco importante nesta trajetória rumo ao Japão serão os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, cuja abertura será em 23 de agosto de 2019. Quinze modalidades distribuem no evento continental vagas para os Jogos Paralímpicos do ano seguinte.





Classificados





O Brasil já conta com três equipes classificadas para os Jogos de Tóquio 2020. Atual tetracampeão paralímpico, o futebol de 5 (para cegos) qualificou-se ao conquistar o ouro no Mundial da modalidade, em junho, na Espanha. Os times masculino e feminino de goalball também carimbaram seus respectivos passaportes rumo ao Japão, ao subirem ao pódio no Mundial da Suécia, também em junho.





A décima-sexta edição dos Jogos Paralímpicos contará com a inclusão de duas novas modalidades. Badminton e taekwondo farão suas estreias no programa paralímpico, num total de 20 eventos de medalha. Futebol de 7 (para paralisados cerebrais) e vela foram excluídos do programa.





A melhor participação do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos ocorreu em Londres 2012, quando terminou no sétimo lugar, com 43 medalhas, 21 das quais de ouro.





Globo Esporte