Agente de Modric reacende rumor de saída do Real: "Quer ser uma estrela na Inter"

Apesar de Modric ter manifestado o desejo de permanecer no Real Madrid, após conversas com a família, como informou o jornal "As", ainda não está descartada sua ida para a Inter de Milão. Pelo menos foi o que deu a entender o agente do jogador, Marko Naletilic.





Em declaração ao jornal italiano "TuttoSport", o empresário afirmou que o croata ainda sonha em jogar na equipe de Milão e no Calcio. Segundo ele, a chegada de Cristiano Ronaldo na Juventus aumentou ainda mais seu desejo de atuar no país.





- Modric quer ser uma estrela na Serie A e na Inter de Milão. Vamos ver. Acredito que cedo ou tarde ele jogará na Itália. Como muitos croatas, ele cresceu assistindo ao futebol italiano - afirmou o agente.





A imprensa espanhola repercutiu que o croata decidiu permanecer, em busca de maior reconhecimento no clube merengue. Um reajuste salarial, inclusive, já estaria em pauta. Outra publicação espanhola, o "Marca" diz que Modric passaria a ganhar o mesmo de Sergio Ramos e ficaria atrás apenas de Bale na lista de maiores salários do Real.





Luka Modric vive sua melhor fase na carreira. Após ser tricampeão da Champions League com o Real Madrid, o jogador liderou a Croácia em sua campanha na Copa do Mundo, em que ficou com o vice-campeonato, perdendo para a França.





A janela de mercado no futebol europeu fecha apenas no dia 31 de agosto. Ou seja, a Internazionale ainda tem 19 dias para tentar convencer o croata e o Real Madrid e concretizar essa negociação.





Globo Esporte