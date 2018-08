Após receber proposta, Henrique renova contrato com o Corinthians até o fim de 2020

(Foto: Marcos Ribolli)









O zagueiro Henrique renovou contrato com o Corinthians até o fim de 2020. O vínculo anterior, assinado em janeiro, tinha duração até dezembro de 2019.





O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo da CBF (BID), mas o Timão não fez qualquer anúncio sobre o acordo.





A renovação acontece duas semanas após o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, afirmar que recusou uma proposta por Henrique - o clube que fez a oferta não foi revelado.





Aos 31 anos, o ex-jogador do Fluminense assumiu rapidamente a titularidade do Corinthians e não saiu mais da equipe. Ele esteve presente nas últimas 40 partidas do clube.





Henrique passou a ganhar ainda mais importância no elenco alvinegro com a saída de Balbuena, vendido ao West Ham, da Inglaterra. Desde então, ele passou a formar dupla de zaga com o jovem Pedro Henrique.





Globo Esporte