Assistente é atingido por garrafa e deixa o campo em jogo da Liga Europa

O Sturm Graz, da Áustria, perdeu em casa por 2 a 0 para o AEK Larnaca nesta quinta-feira, no jogo de ida da última fase classificatória para a chave de grupos da Liga Europa. Mas o time austríaco tem muito mais a lamentar do que o resultado adverso. Aos 32 minutos do segundo tempo, pouco depois do segundo gol da equipe do Chipre, uma garrafa lançada por um torcedor do Sturm Graz atingiu a cabeça de um dos assistentes de arbitragem, o sueco Fredrik Klyver, que deixou o campo com a cabeça enfaixada e não continuou na partida.





O ato de selvageria paralisou o jogo por 24 minutos, tempo que levou o atendimento ao assistente. Imagens da TV mostraram o torcedor local levantando e atirando o que aparentava ser uma garrafa plástica cheia de líquido no assistente, que caiu no gramado com um sangramento na cabeça. Após o jogo, o Sturm Graz, em nota, condenou o incidente provocado por seu torcedor.





- Lamentamos que hoje nós tenhamos desapontado muitos fãs de futebol. Isso prejudica a reputação do futebol e a nós, como clube. Sempre tentamos ver o futebol como uma celebração positiva, e banir exatamente essas coisas. Jogo limpo é a nossa máxima prioridade - afirmou o clube austríaco.





A Uefa ainda não se pronunciou oficialmente sobre uma possível punição ao Sturm Graz pelo incidente.





Os gols do AEK Larnaka foram marcados por Joan Truyols, no primeiro minuto do segundo tempo, e Ivan Trickovski, aos 29. O lateral-direito Igor Carioca, de 21 anos, é o único brasileiro do elenco do AEK, contratado por empréstimo nesta temporada, e foi titular na partida desta quinta. O jogo de volta será no dia 16 de agosto, no Chipre.





Globo Esporte